- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
99 (68.27%)
損失トレード:
46 (31.72%)
ベストトレード:
312.84 USD
最悪のトレード:
-908.16 USD
総利益:
6 308.05 USD (67 083 pips)
総損失:
-9 220.20 USD (259 459 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 030.77 USD)
最大連続利益:
1 030.77 USD (20)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
30.69%
最大入金額:
94.31%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
93 (64.14%)
短いトレード:
52 (35.86%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-20.08 USD
平均利益:
63.72 USD
平均損失:
-200.44 USD
最大連続の負け:
5 (-1 036.97 USD)
最大連続損失:
-1 106.35 USD (3)
月間成長:
-1.93%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 446.86 USD
最大の:
3 587.62 USD (3.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.58% (3 587.62 USD)
エクイティによる:
0.87% (846.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-2K
|GBPUSD
|-26
|BTCUSD
|-905
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|-214
|BTCUSD
|-190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueGuardian-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
