Dionsius Fredi

IF Blue Guardian

Dionsius Fredi
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -0%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
33 (75.00%)
Loss Trade:
11 (25.00%)
Best Trade:
312.84 USD
Worst Trade:
-688.05 USD
Profitto lordo:
2 411.92 USD (22 456 pips)
Perdita lorda:
-2 667.77 USD (20 270 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (782.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 013.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
21 (47.73%)
Short Trade:
23 (52.27%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-5.81 USD
Profitto medio:
73.09 USD
Perdita media:
-242.52 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-975.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 002.29 USD (3)
Crescita mensile:
-0.26%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 029.73 USD
Massimale:
1 170.49 USD (1.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.17% (1 170.49 USD)
Per equità:
0.02% (23.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 42
GBPUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -230
GBPUSD -26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.4K
GBPUSD -214
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +312.84 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +782.83 USD
Massima perdita consecutiva: -975.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueGuardian-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.28 17:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

