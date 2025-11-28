- 자본
- 축소
트레이드:
159
이익 거래:
111 (69.81%)
손실 거래:
48 (30.19%)
최고의 거래:
312.84 USD
최악의 거래:
-908.16 USD
총 수익:
7 424.84 USD (76 287 pips)
총 손실:
-9 422.51 USD (261 209 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 030.77 USD)
연속 최대 이익:
1 030.77 USD (20)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
25.41%
최대 입금량:
94.31%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
98 (61.64%)
숏(주식차입매도):
61 (38.36%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-12.56 USD
평균 이익:
66.89 USD
평균 손실:
-196.30 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 036.97 USD)
연속 최대 손실:
-1 106.35 USD (3)
월별 성장률:
-0.55%
Algo 트레이딩:
35%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 446.86 USD
최대한의:
3 587.62 USD (3.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.58% (3 587.62 USD)
자본금별:
0.87% (846.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|-26
|BTCUSD
|-905
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.3K
|GBPUSD
|-214
|BTCUSD
|-190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +312.84 USD
최악의 거래: -908 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 030.77 USD
연속 최대 손실: -1 036.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueGuardian-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
8
35%
159
69%
25%
0.78
-12.56
USD
USD
4%
1:30