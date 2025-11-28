- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
99 (68.27%)
Negociações com perda:
46 (31.72%)
Melhor negociação:
312.84 USD
Pior negociação:
-908.16 USD
Lucro bruto:
6 308.05 USD (67 083 pips)
Perda bruta:
-9 220.20 USD (259 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 030.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 030.77 USD (20)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
30.69%
Depósito máximo carregado:
94.31%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
93 (64.14%)
Negociações curtas:
52 (35.86%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-20.08 USD
Lucro médio:
63.72 USD
Perda média:
-200.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 036.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 106.35 USD (3)
Crescimento mensal:
-1.93%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 446.86 USD
Máximo:
3 587.62 USD (3.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.58% (3 587.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.87% (846.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2K
|GBPUSD
|-26
|BTCUSD
|-905
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|-214
|BTCUSD
|-190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +312.84 USD
Pior negociação: -908 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 030.77 USD
Máxima perda consecutiva: -1 036.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueGuardian-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
6
34%
145
68%
31%
0.68
-20.08
USD
USD
4%
1:30