交易:
145
盈利交易:
99 (68.27%)
亏损交易:
46 (31.72%)
最好交易:
312.84 USD
最差交易:
-908.16 USD
毛利:
6 308.05 USD (67 083 pips)
毛利亏损:
-9 220.20 USD (259 459 pips)
最大连续赢利:
20 (1 030.77 USD)
最大连续盈利:
1 030.77 USD (20)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
30.69%
最大入金加载:
94.31%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.81
长期交易:
93 (64.14%)
短期交易:
52 (35.86%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-20.08 USD
平均利润:
63.72 USD
平均损失:
-200.44 USD
最大连续失误:
5 (-1 036.97 USD)
最大连续亏损:
-1 106.35 USD (3)
每月增长:
-1.93%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
3 446.86 USD
最大值:
3 587.62 USD (3.58%)
相对跌幅:
结余:
3.58% (3 587.62 USD)
净值:
0.87% (846.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2K
|GBPUSD
|-26
|BTCUSD
|-905
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|-214
|BTCUSD
|-190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +312.84 USD
最差交易: -908 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 030.77 USD
最大连续亏损: -1 036.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueGuardian-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
