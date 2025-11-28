Я торгую индексом NAS100. Делаю очень короткие сделки с высокой прибыльностью. Пусть моя торговая статистика будет вашим доказательством. Советую копировать мои сделки с аккаунта, где спред ниже 130. В своём аккаунте я вхожу в сделку только тогда, когда спред составляет 130 или меньше. Также рекомендую копировать меня со счёта минимум от 2500 USD, чтобы стоимость моей подписки на копирование была для вас оправданной.

Я строго отношусь к рискам и очень серьёзно воспринимаю ответственность за ваши деньги.

Спасибо, что доверяете мне свои тяжело заработанные средства.

С уважением, Александр

Я отдаю всю славу Богу за мой успех в торговле.