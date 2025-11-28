СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / QuickAndEasy
Alexander Falck-olsen

QuickAndEasy

Alexander Falck-olsen
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 33%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
20 (74.07%)
Убыточных трейдов:
7 (25.93%)
Лучший трейд:
0.70 USD
Худший трейд:
-1.78 USD
Общая прибыль:
10.24 USD (10 155 pips)
Общий убыток:
-6.97 USD (6 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.48 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
0.23%
Макс. загрузка депозита:
50.65%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
17 (62.96%)
Коротких трейдов:
10 (37.04%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.51 USD
Средний убыток:
-1.00 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.22 USD (3)
Прирост в месяц:
32.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.96 USD (19.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.13% (2.96 USD)
По эквити:
7.27% (0.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.70 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.48 USD
Макс. убыток в серии: -2.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
22.31 × 137
Я торгую индексом NAS100. Делаю очень короткие сделки с высокой прибыльностью. Пусть моя торговая статистика будет вашим доказательством. Советую копировать мои сделки с аккаунта, где спред ниже 130. В своём аккаунте я вхожу в сделку только тогда, когда спред составляет 130 или меньше. Также рекомендую копировать меня со счёта минимум от 2500 USD, чтобы стоимость моей подписки на копирование была для вас оправданной.

Я строго отношусь к рискам и очень серьёзно воспринимаю ответственность за ваши деньги.

Спасибо, что доверяете мне свои тяжело заработанные средства.

С уважением, Александр

Я отдаю всю славу Богу за мой успех в торговле.


Нет отзывов
2025.12.10 23:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 00:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 02:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 01:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 01:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 23:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QuickAndEasy
100 USD в месяц
33%
0
0
USD
13
USD
4
0%
27
74%
0%
1.46
0.12
USD
19%
1:500
Копировать

