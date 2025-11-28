- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
30 (73.17%)
손실 거래:
11 (26.83%)
최고의 거래:
0.75 USD
최악의 거래:
-1.78 USD
총 수익:
14.37 USD (14 258 pips)
총 손실:
-11.25 USD (11 198 pips)
연속 최대 이익:
6 (3.48 USD)
연속 최대 이익:
3.48 USD (6)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
0.23%
최대 입금량:
50.65%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
22 (53.66%)
숏(주식차입매도):
19 (46.34%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
0.48 USD
평균 손실:
-1.02 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.22 USD)
연속 최대 손실:
-2.22 USD (3)
월별 성장률:
7.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.33 USD (27.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.99% (4.33 USD)
자본금별:
7.27% (0.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
저는 NAS100을 거래합니다. 매우 단기적인 고수익 트레이드를 하고 있습니다. 제 거래 기록이 그 증거가 될 것입니다. 스프레드가 130 이하인 계좌로 제 거래를 복사하실 것을 권합니다. 제 계좌에서는 스프레드가 130 이하일 때만 진입합니다. 또한 제 복사 거래 구독료의 가치가 충분히 있으려면 최소 2,500달러 이상의 계좌로 복사하시는 것을 추천드립니다.
저는 리스크 관리에 매우 엄격하며, 여러분의 소중한 자금을 다루는 일을 매우 진지하게 생각합니다.
힘들게 번 돈을 저에게 믿고 맡겨 주셔서 감사합니다.
진심을 담아,
알렉산더
저는 제 트레이딩 성공의 모든 영광을 하나님께 돌립니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
31%
0
0
USD
USD
13
USD
USD
6
0%
41
73%
0%
1.27
0.08
USD
USD
28%
1:500