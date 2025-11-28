시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / QuickAndEasy
Alexander Falck-olsen

QuickAndEasy

Alexander Falck-olsen
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 31%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
41
이익 거래:
30 (73.17%)
손실 거래:
11 (26.83%)
최고의 거래:
0.75 USD
최악의 거래:
-1.78 USD
총 수익:
14.37 USD (14 258 pips)
총 손실:
-11.25 USD (11 198 pips)
연속 최대 이익:
6 (3.48 USD)
연속 최대 이익:
3.48 USD (6)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
0.23%
최대 입금량:
50.65%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
0.72
롱(주식매수):
22 (53.66%)
숏(주식차입매도):
19 (46.34%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.08 USD
평균 이익:
0.48 USD
평균 손실:
-1.02 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.22 USD)
연속 최대 손실:
-2.22 USD (3)
월별 성장률:
7.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.33 USD (27.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.99% (4.33 USD)
자본금별:
7.27% (0.91 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.75 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +3.48 USD
연속 최대 손실: -2.22 USD

VantageInternational-Live
22.31 × 137
저는 NAS100을 거래합니다. 매우 단기적인 고수익 트레이드를 하고 있습니다. 제 거래 기록이 그 증거가 될 것입니다. 스프레드가 130 이하인 계좌로 제 거래를 복사하실 것을 권합니다. 제 계좌에서는 스프레드가 130 이하일 때만 진입합니다. 또한 제 복사 거래 구독료의 가치가 충분히 있으려면 최소 2,500달러 이상의 계좌로 복사하시는 것을 추천드립니다.

저는 리스크 관리에 매우 엄격하며, 여러분의 소중한 자금을 다루는 일을 매우 진지하게 생각합니다.

힘들게 번 돈을 저에게 믿고 맡겨 주셔서 감사합니다.

진심을 담아,
알렉산더

저는 제 트레이딩 성공의 모든 영광을 하나님께 돌립니다.


