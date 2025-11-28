저는 NAS100을 거래합니다. 매우 단기적인 고수익 트레이드를 하고 있습니다. 제 거래 기록이 그 증거가 될 것입니다. 스프레드가 130 이하인 계좌로 제 거래를 복사하실 것을 권합니다. 제 계좌에서는 스프레드가 130 이하일 때만 진입합니다. 또한 제 복사 거래 구독료의 가치가 충분히 있으려면 최소 2,500달러 이상의 계좌로 복사하시는 것을 추천드립니다.

저는 리스크 관리에 매우 엄격하며, 여러분의 소중한 자금을 다루는 일을 매우 진지하게 생각합니다.

힘들게 번 돈을 저에게 믿고 맡겨 주셔서 감사합니다.

진심을 담아,

알렉산더

저는 제 트레이딩 성공의 모든 영광을 하나님께 돌립니다.