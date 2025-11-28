SignaleKategorien
Alexander Falck-olsen

QuickAndEasy

Alexander Falck-olsen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
24 (70.58%)
Verlusttrades:
10 (29.41%)
Bester Trade:
0.75 USD
Schlechtester Trade:
-1.78 USD
Bruttoprofit:
12.07 USD (11 974 pips)
Bruttoverlust:
-9.74 USD (9 694 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (3.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.48 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
0.23%
Max deposit load:
50.65%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
0.71
Long-Positionen:
18 (52.94%)
Short-Positionen:
16 (47.06%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
23.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3.27 USD (21.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.14% (3.27 USD)
Kapital:
7.27% (0.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.75 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
22.31 × 137
Ich handle den NAS100. Ich mache sehr kurzfristige Trades mit hoher Profitabilität. Lassen Sie meine Trading-Historie Ihr Beweis sein. Ich empfehle Ihnen, mich mit einem Konto zu kopieren, das einen Spread von unter 130 bietet; auf meinem eigenen Konto gehe ich nur dann in einen Trade, wenn der Spread 130 oder niedriger ist. Außerdem empfehle ich, mich mit einem Konto von mindestens 2.500 USD zu kopieren, damit sich der Preis für mein Copy-Trading-Abonnement für Sie wirklich lohnt.

Ich bin sehr streng im Risikomanagement und nehme die Verantwortung für Ihr Geld äußerst ernst.

Vielen Dank, dass Sie mir Ihr hart verdientes Geld anvertrauen.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander

Ich gebe Gott alle Ehre für meinen Erfolg im Trading.


Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 23:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 00:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 02:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 01:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 01:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 23:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
