- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live
|22.31 × 137
Ich handle den NAS100. Ich mache sehr kurzfristige Trades mit hoher Profitabilität. Lassen Sie meine Trading-Historie Ihr Beweis sein. Ich empfehle Ihnen, mich mit einem Konto zu kopieren, das einen Spread von unter 130 bietet; auf meinem eigenen Konto gehe ich nur dann in einen Trade, wenn der Spread 130 oder niedriger ist. Außerdem empfehle ich, mich mit einem Konto von mindestens 2.500 USD zu kopieren, damit sich der Preis für mein Copy-Trading-Abonnement für Sie wirklich lohnt.
Ich bin sehr streng im Risikomanagement und nehme die Verantwortung für Ihr Geld äußerst ernst.
Vielen Dank, dass Sie mir Ihr hart verdientes Geld anvertrauen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Ich gebe Gott alle Ehre für meinen Erfolg im Trading.
