Ich handle den NAS100. Ich mache sehr kurzfristige Trades mit hoher Profitabilität. Lassen Sie meine Trading-Historie Ihr Beweis sein. Ich empfehle Ihnen, mich mit einem Konto zu kopieren, das einen Spread von unter 130 bietet; auf meinem eigenen Konto gehe ich nur dann in einen Trade, wenn der Spread 130 oder niedriger ist. Außerdem empfehle ich, mich mit einem Konto von mindestens 2.500 USD zu kopieren, damit sich der Preis für mein Copy-Trading-Abonnement für Sie wirklich lohnt.

Ich bin sehr streng im Risikomanagement und nehme die Verantwortung für Ihr Geld äußerst ernst.

Vielen Dank, dass Sie mir Ihr hart verdientes Geld anvertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander

Ich gebe Gott alle Ehre für meinen Erfolg im Trading.