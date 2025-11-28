SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / QuickAndEasy
Alexander Falck-olsen

QuickAndEasy

Alexander Falck-olsen
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
29
Transacciones Rentables:
21 (72.41%)
Transacciones Irrentables:
8 (27.59%)
Mejor transacción:
0.70 USD
Peor transacción:
-1.78 USD
Beneficio Bruto:
10.48 USD (10 389 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.28 USD (8 236 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (3.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.48 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
0.23%
Carga máxima del depósito:
50.65%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
17 (58.62%)
Transacciones Cortas:
12 (41.38%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
0.50 USD
Pérdidas medias:
-1.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
22.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.27 USD (21.14%)
Reducción relativa:
De balance:
21.14% (3.27 USD)
De fondos:
7.27% (0.91 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.70 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
22.31 × 137
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Yo comercio el NAS100. Hago operaciones muy a corto plazo con alta rentabilidad. Que mi historial de operaciones sea tu prueba. Te aconsejo copiarme desde una cuenta donde puedas tener un spread menor de 130; en mi cuenta solo entro en una operación si el spread es de 130 o menos. También recomiendo copiarme con una cuenta de al menos 2500 USD para que el precio de mi suscripción de copia valga la pena para ti.

Soy muy estricto con el riesgo y tomo muy en serio el manejo de tu dinero.

Gracias por confiar en mí y en el dinero que has ganado con tanto esfuerzo.

Saludos cordiales,
Alexander

Doy toda la gloria a Dios por mi éxito en el trading.


No hay comentarios
2025.12.10 23:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 00:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 02:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 01:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 01:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 23:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
QuickAndEasy
100 USD al mes
22%
0
0
USD
12
USD
4
0%
29
72%
0%
1.26
0.08
USD
21%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.