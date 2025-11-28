- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live
|22.31 × 137
Yo comercio el NAS100. Hago operaciones muy a corto plazo con alta rentabilidad. Que mi historial de operaciones sea tu prueba. Te aconsejo copiarme desde una cuenta donde puedas tener un spread menor de 130; en mi cuenta solo entro en una operación si el spread es de 130 o menos. También recomiendo copiarme con una cuenta de al menos 2500 USD para que el precio de mi suscripción de copia valga la pena para ti.
Soy muy estricto con el riesgo y tomo muy en serio el manejo de tu dinero.
Gracias por confiar en mí y en el dinero que has ganado con tanto esfuerzo.
Saludos cordiales,
Alexander
Doy toda la gloria a Dios por mi éxito en el trading.
