- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
21 (72.41%)
亏损交易:
8 (27.59%)
最好交易:
0.70 USD
最差交易:
-1.78 USD
毛利:
10.48 USD (10 389 pips)
毛利亏损:
-8.28 USD (8 236 pips)
最大连续赢利:
6 (3.48 USD)
最大连续盈利:
3.48 USD (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.23%
最大入金加载:
50.65%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
0.67
长期交易:
17 (58.62%)
短期交易:
12 (41.38%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.08 USD
平均利润:
0.50 USD
平均损失:
-1.04 USD
最大连续失误:
3 (-2.22 USD)
最大连续亏损:
-2.22 USD (3)
每月增长:
22.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.27 USD (21.14%)
相对跌幅:
结余:
21.14% (3.27 USD)
净值:
7.27% (0.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.70 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.48 USD
最大连续亏损: -2.22 USD
我交易 NAS100，主要做超短线交易，盈利率非常高。让我的交易记录成为最好的证明。我建议你使用点差低于 130 的账户来复制我的交易。在我自己的账户里，只有当点差在 130 或以下时，我才会进场。我也建议你使用至少 2500 美元的账户来复制我，这样我的复制订阅费用对你来说才值得。
我对风险非常严格，也非常认真地对待你托付给我的资金。
感谢你信任我，把你辛苦赚来的钱交给我。
致以诚挚的问候，
亚历山大
我将所有的荣耀都归给上帝，是祂赐给我交易上的成功。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
22%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
4
0%
29
72%
0%
1.26
0.08
USD
USD
21%
1:500