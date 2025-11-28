私は NAS100 を取引しています。超短期の高収益トレードを行っています。私の取引記録こそが証拠です。スプレッドが130以下の口座で私の取引をコピーすることをお勧めします。私の口座では、スプレッドが130以下のときしかエントリーしません。また、私のコピートレードの購読料に見合うように、最低でも 2,500 USD の口座でコピーすることをおすすめします。

私はリスク管理に非常に厳しく、あなたのお金を扱うことをとても真剣に受け止めています。

あなたが苦労して稼いだ大切なお金を私に預け、信頼してくださりありがとうございます。

敬具

アレクサンダー

トレードでの成功はすべて神の栄光によるものです。