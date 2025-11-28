- 成長
トレード:
29
利益トレード:
21 (72.41%)
損失トレード:
8 (27.59%)
ベストトレード:
0.70 USD
最悪のトレード:
-1.78 USD
総利益:
10.48 USD (10 389 pips)
総損失:
-8.28 USD (8 236 pips)
最大連続の勝ち:
6 (3.48 USD)
最大連続利益:
3.48 USD (6)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.23%
最大入金額:
50.65%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
17 (58.62%)
短いトレード:
12 (41.38%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
0.50 USD
平均損失:
-1.04 USD
最大連続の負け:
3 (-2.22 USD)
最大連続損失:
-2.22 USD (3)
月間成長:
22.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.27 USD (21.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.14% (3.27 USD)
エクイティによる:
7.27% (0.91 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.70 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.48 USD
最大連続損失: -2.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live
|22.31 × 137
私は NAS100 を取引しています。超短期の高収益トレードを行っています。私の取引記録こそが証拠です。スプレッドが130以下の口座で私の取引をコピーすることをお勧めします。私の口座では、スプレッドが130以下のときしかエントリーしません。また、私のコピートレードの購読料に見合うように、最低でも 2,500 USD の口座でコピーすることをおすすめします。
私はリスク管理に非常に厳しく、あなたのお金を扱うことをとても真剣に受け止めています。
あなたが苦労して稼いだ大切なお金を私に預け、信頼してくださりありがとうございます。
敬具
アレクサンダー
トレードでの成功はすべて神の栄光によるものです。
レビューなし
