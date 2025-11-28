シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / QuickAndEasy
Alexander Falck-olsen

QuickAndEasy

Alexander Falck-olsen
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
29
利益トレード:
21 (72.41%)
損失トレード:
8 (27.59%)
ベストトレード:
0.70 USD
最悪のトレード:
-1.78 USD
総利益:
10.48 USD (10 389 pips)
総損失:
-8.28 USD (8 236 pips)
最大連続の勝ち:
6 (3.48 USD)
最大連続利益:
3.48 USD (6)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
0.23%
最大入金額:
50.65%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
17 (58.62%)
短いトレード:
12 (41.38%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
0.50 USD
平均損失:
-1.04 USD
最大連続の負け:
3 (-2.22 USD)
最大連続損失:
-2.22 USD (3)
月間成長:
22.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.27 USD (21.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.14% (3.27 USD)
エクイティによる:
7.27% (0.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.70 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.48 USD
最大連続損失: -2.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
22.31 × 137
私は NAS100 を取引しています。超短期の高収益トレードを行っています。私の取引記録こそが証拠です。スプレッドが130以下の口座で私の取引をコピーすることをお勧めします。私の口座では、スプレッドが130以下のときしかエントリーしません。また、私のコピートレードの購読料に見合うように、最低でも 2,500 USD の口座でコピーすることをおすすめします。

私はリスク管理に非常に厳しく、あなたのお金を扱うことをとても真剣に受け止めています。

あなたが苦労して稼いだ大切なお金を私に預け、信頼してくださりありがとうございます。

敬具
アレクサンダー

トレードでの成功はすべて神の栄光によるものです。


レビューなし
2025.12.10 23:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 00:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 02:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 01:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 01:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 23:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
