- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live
|22.31 × 137
Eu opero o NAS100. Faço operações de curtíssimo prazo com alta lucratividade. Deixe o meu histórico de operações ser a sua prova. Aconselho que você me copie usando uma conta com spread inferior a 130; na minha conta, só entro em uma operação quando o spread é de 130 ou menos. Também recomendo que você me copie com uma conta de pelo menos 2500 USD, para que o valor da minha assinatura de cópia realmente valha a pena para você.
Sou muito rigoroso com o risco e levo muito a sério o cuidado com o seu dinheiro.
Obrigado por confiar em mim com o dinheiro que você ganhou com tanto esforço.
Atenciosamente,
Alexander
Dou toda a glória a Deus pelo meu sucesso no trading.
USD
USD
USD