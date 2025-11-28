Eu opero o NAS100. Faço operações de curtíssimo prazo com alta lucratividade. Deixe o meu histórico de operações ser a sua prova. Aconselho que você me copie usando uma conta com spread inferior a 130; na minha conta, só entro em uma operação quando o spread é de 130 ou menos. Também recomendo que você me copie com uma conta de pelo menos 2500 USD, para que o valor da minha assinatura de cópia realmente valha a pena para você.

Sou muito rigoroso com o risco e levo muito a sério o cuidado com o seu dinheiro.

Obrigado por confiar em mim com o dinheiro que você ganhou com tanto esforço.

Atenciosamente,

Alexander

Dou toda a glória a Deus pelo meu sucesso no trading.