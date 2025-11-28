SinaisSeções
Alexander Falck-olsen

QuickAndEasy

Alexander Falck-olsen
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
29
Negociações com lucro:
21 (72.41%)
Negociações com perda:
8 (27.59%)
Melhor negociação:
0.70 USD
Pior negociação:
-1.78 USD
Lucro bruto:
10.48 USD (10 389 pips)
Perda bruta:
-8.28 USD (8 236 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (3.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.48 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
0.23%
Depósito máximo carregado:
50.65%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
17 (58.62%)
Negociações curtas:
12 (41.38%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
0.50 USD
Perda média:
-1.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.22 USD (3)
Crescimento mensal:
22.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.27 USD (21.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.14% (3.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.27% (0.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.70 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3.48 USD
Máxima perda consecutiva: -2.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
22.31 × 137
Eu opero o NAS100. Faço operações de curtíssimo prazo com alta lucratividade. Deixe o meu histórico de operações ser a sua prova. Aconselho que você me copie usando uma conta com spread inferior a 130; na minha conta, só entro em uma operação quando o spread é de 130 ou menos. Também recomendo que você me copie com uma conta de pelo menos 2500 USD, para que o valor da minha assinatura de cópia realmente valha a pena para você.

Sou muito rigoroso com o risco e levo muito a sério o cuidado com o seu dinheiro.

Obrigado por confiar em mim com o dinheiro que você ganhou com tanto esforço.

Atenciosamente,
Alexander

Dou toda a glória a Deus pelo meu sucesso no trading.


2025.12.10 23:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 00:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 23:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 02:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 02:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 01:09
Share of trading days is too low
2025.12.02 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 01:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Share of trading days is too low
2025.12.01 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 23:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
