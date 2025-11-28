- Прирост
Всего трейдов:
411
Прибыльных трейдов:
333 (81.02%)
Убыточных трейдов:
78 (18.98%)
Лучший трейд:
61.88 USD
Худший трейд:
-73.99 USD
Общая прибыль:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Общий убыток:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (178.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
90.27%
Макс. загрузка депозита:
66.98%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
8.75
Длинных трейдов:
178 (43.31%)
Коротких трейдов:
233 (56.69%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
3.37 USD
Средняя прибыль:
8.87 USD
Средний убыток:
-20.11 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-136.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.86 USD (6)
Прирост в месяц:
44.93%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
158.13 USD (23.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.13% (158.13 USD)
По эквити:
53.75% (529.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|93
|XAUUSD
|81
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|35
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|279
|XAUUSD
|271
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|329
|GBPUSD
|266
|GBPCAD
|90
|EURUSD
|75
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|7K
|XAUUSD
|109K
|EURAUD
|-877
|GBPAUD
|8.5K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|712
|EURCAD
|609
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +61.88 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +178.79 USD
Макс. убыток в серии: -136.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|4.50 × 6
Нет отзывов
