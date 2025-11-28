СигналыРазделы
Christian Talar

Rocketing to the Moon

Christian Talar
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 22%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
411
Прибыльных трейдов:
333 (81.02%)
Убыточных трейдов:
78 (18.98%)
Лучший трейд:
61.88 USD
Худший трейд:
-73.99 USD
Общая прибыль:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Общий убыток:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (178.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
263.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
90.27%
Макс. загрузка депозита:
66.98%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
8.75
Длинных трейдов:
178 (43.31%)
Коротких трейдов:
233 (56.69%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
3.37 USD
Средняя прибыль:
8.87 USD
Средний убыток:
-20.11 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-136.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.86 USD (6)
Прирост в месяц:
44.93%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
158.13 USD (23.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.13% (158.13 USD)
По эквити:
53.75% (529.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 93
XAUUSD 81
EURAUD 70
GBPAUD 53
GBPUSD 43
GBPCAD 35
EURUSD 18
AUDCAD 12
EURCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 279
XAUUSD 271
EURAUD 12
GBPAUD 329
GBPUSD 266
GBPCAD 90
EURUSD 75
AUDCAD 34
EURCAD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 7K
XAUUSD 109K
EURAUD -877
GBPAUD 8.5K
GBPUSD 4.9K
GBPCAD 2.2K
EURUSD 1.9K
AUDCAD 712
EURCAD 609
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.88 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +178.79 USD
Макс. убыток в серии: -136.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
4.50 × 6
Нет отзывов
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 18:05
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 17:03
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 14:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 07:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
