거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
411
이익 거래:
333 (81.02%)
손실 거래:
78 (18.98%)
최고의 거래:
61.88 USD
최악의 거래:
-73.99 USD
총 수익:
2 952.21 USD (347 502 pips)
총 손실:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
연속 최대 이익:
21 (178.79 USD)
연속 최대 이익:
263.34 USD (11)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
90.27%
최대 입금량:
66.98%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
8.75
롱(주식매수):
178 (43.31%)
숏(주식차입매도):
233 (56.69%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
3.37 USD
평균 이익:
8.87 USD
평균 손실:
-20.11 USD
연속 최대 손실:
6 (-136.86 USD)
연속 최대 손실:
-136.86 USD (6)
월별 성장률:
44.93%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
158.13 USD (23.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.13% (158.13 USD)
자본금별:
53.75% (529.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|93
|XAUUSD
|81
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|35
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|279
|XAUUSD
|271
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|329
|GBPUSD
|266
|GBPCAD
|90
|EURUSD
|75
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|7K
|XAUUSD
|109K
|EURAUD
|-877
|GBPAUD
|8.5K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|712
|EURCAD
|609
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.88 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +178.79 USD
연속 최대 손실: -136.86 USD
