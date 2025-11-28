- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
333 (81.02%)
損失トレード:
78 (18.98%)
ベストトレード:
61.88 USD
最悪のトレード:
-73.99 USD
総利益:
2 952.21 USD (347 502 pips)
総損失:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
最大連続の勝ち:
21 (178.79 USD)
最大連続利益:
263.34 USD (11)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
90.27%
最大入金額:
66.98%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
8.75
長いトレード:
178 (43.31%)
短いトレード:
233 (56.69%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
3.37 USD
平均利益:
8.87 USD
平均損失:
-20.11 USD
最大連続の負け:
6 (-136.86 USD)
最大連続損失:
-136.86 USD (6)
月間成長:
44.93%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
158.13 USD (23.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.13% (158.13 USD)
エクイティによる:
53.75% (529.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|93
|XAUUSD
|81
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|35
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|279
|XAUUSD
|271
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|329
|GBPUSD
|266
|GBPCAD
|90
|EURUSD
|75
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|7K
|XAUUSD
|109K
|EURAUD
|-877
|GBPAUD
|8.5K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|712
|EURCAD
|609
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.88 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +178.79 USD
最大連続損失: -136.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|4.50 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
88 USD/月
22%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
8
98%
411
81%
90%
1.88
3.37
USD
USD
54%
1:500