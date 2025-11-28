シグナルセクション
Christian Talar

Rocketing to the Moon

Christian Talar
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  88  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
Exness-MT5Real39
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
411
利益トレード:
333 (81.02%)
損失トレード:
78 (18.98%)
ベストトレード:
61.88 USD
最悪のトレード:
-73.99 USD
総利益:
2 952.21 USD (347 502 pips)
総損失:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
最大連続の勝ち:
21 (178.79 USD)
最大連続利益:
263.34 USD (11)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
90.27%
最大入金額:
66.98%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
8.75
長いトレード:
178 (43.31%)
短いトレード:
233 (56.69%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
3.37 USD
平均利益:
8.87 USD
平均損失:
-20.11 USD
最大連続の負け:
6 (-136.86 USD)
最大連続損失:
-136.86 USD (6)
月間成長:
44.93%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
158.13 USD (23.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.13% (158.13 USD)
エクイティによる:
53.75% (529.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 93
XAUUSD 81
EURAUD 70
GBPAUD 53
GBPUSD 43
GBPCAD 35
EURUSD 18
AUDCAD 12
EURCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY 279
XAUUSD 271
EURAUD 12
GBPAUD 329
GBPUSD 266
GBPCAD 90
EURUSD 75
AUDCAD 34
EURCAD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY 7K
XAUUSD 109K
EURAUD -877
GBPAUD 8.5K
GBPUSD 4.9K
GBPCAD 2.2K
EURUSD 1.9K
AUDCAD 712
EURCAD 609
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +61.88 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +178.79 USD
最大連続損失: -136.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
4.50 × 6
レビューなし
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 18:05
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 17:03
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 14:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 07:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
