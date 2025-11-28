SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Rocketing to the Moon
Christian Talar

Rocketing to the Moon

Christian Talar
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD al mes
incremento desde 2025 22%
Exness-MT5Real39
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
411
Transacciones Rentables:
333 (81.02%)
Transacciones Irrentables:
78 (18.98%)
Mejor transacción:
61.88 USD
Peor transacción:
-73.99 USD
Beneficio Bruto:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (178.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
263.34 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
90.27%
Carga máxima del depósito:
66.98%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
8.75
Transacciones Largas:
178 (43.31%)
Transacciones Cortas:
233 (56.69%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
3.37 USD
Beneficio medio:
8.87 USD
Pérdidas medias:
-20.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-136.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136.86 USD (6)
Crecimiento al mes:
44.93%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
158.13 USD (23.13%)
Reducción relativa:
De balance:
23.13% (158.13 USD)
De fondos:
53.75% (529.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 93
XAUUSD 81
EURAUD 70
GBPAUD 53
GBPUSD 43
GBPCAD 35
EURUSD 18
AUDCAD 12
EURCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 279
XAUUSD 271
EURAUD 12
GBPAUD 329
GBPUSD 266
GBPCAD 90
EURUSD 75
AUDCAD 34
EURCAD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 7K
XAUUSD 109K
EURAUD -877
GBPAUD 8.5K
GBPUSD 4.9K
GBPCAD 2.2K
EURUSD 1.9K
AUDCAD 712
EURCAD 609
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.88 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +178.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -136.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
4.50 × 6
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 18:05
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 17:03
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 14:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 07:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Rocketing to the Moon
88 USD al mes
22%
0
0
USD
1.7K
USD
8
98%
411
81%
90%
1.88
3.37
USD
54%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.