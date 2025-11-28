- Incremento
Total de Trades:
411
Transacciones Rentables:
333 (81.02%)
Transacciones Irrentables:
78 (18.98%)
Mejor transacción:
61.88 USD
Peor transacción:
-73.99 USD
Beneficio Bruto:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (178.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
263.34 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
90.27%
Carga máxima del depósito:
66.98%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
8.75
Transacciones Largas:
178 (43.31%)
Transacciones Cortas:
233 (56.69%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
3.37 USD
Beneficio medio:
8.87 USD
Pérdidas medias:
-20.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-136.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136.86 USD (6)
Crecimiento al mes:
44.93%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
158.13 USD (23.13%)
Reducción relativa:
De balance:
23.13% (158.13 USD)
De fondos:
53.75% (529.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|93
|XAUUSD
|81
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|35
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|279
|XAUUSD
|271
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|329
|GBPUSD
|266
|GBPCAD
|90
|EURUSD
|75
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|7K
|XAUUSD
|109K
|EURAUD
|-877
|GBPAUD
|8.5K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|712
|EURCAD
|609
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|4.50 × 6
No hay comentarios
