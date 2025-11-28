信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Rocketing to the Moon
Christian Talar

Rocketing to the Moon

Christian Talar
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 88 USD per 
增长自 2025 22%
Exness-MT5Real39
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
411
盈利交易:
333 (81.02%)
亏损交易:
78 (18.98%)
最好交易:
61.88 USD
最差交易:
-73.99 USD
毛利:
2 952.21 USD (347 502 pips)
毛利亏损:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
最大连续赢利:
21 (178.79 USD)
最大连续盈利:
263.34 USD (11)
夏普比率:
0.23
交易活动:
90.27%
最大入金加载:
66.98%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
22 小时
采收率:
8.75
长期交易:
178 (43.31%)
短期交易:
233 (56.69%)
利润因子:
1.88
预期回报:
3.37 USD
平均利润:
8.87 USD
平均损失:
-20.11 USD
最大连续失误:
6 (-136.86 USD)
最大连续亏损:
-136.86 USD (6)
每月增长:
44.93%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
158.13 USD (23.13%)
相对跌幅:
结余:
23.13% (158.13 USD)
净值:
53.75% (529.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 93
XAUUSD 81
EURAUD 70
GBPAUD 53
GBPUSD 43
GBPCAD 35
EURUSD 18
AUDCAD 12
EURCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 279
XAUUSD 271
EURAUD 12
GBPAUD 329
GBPUSD 266
GBPCAD 90
EURUSD 75
AUDCAD 34
EURCAD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 7K
XAUUSD 109K
EURAUD -877
GBPAUD 8.5K
GBPUSD 4.9K
GBPCAD 2.2K
EURUSD 1.9K
AUDCAD 712
EURCAD 609
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +61.88 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +178.79 USD
最大连续亏损: -136.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
4.50 × 6
没有评论
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 18:05
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 17:03
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 14:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 07:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
