- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
411
盈利交易:
333 (81.02%)
亏损交易:
78 (18.98%)
最好交易:
61.88 USD
最差交易:
-73.99 USD
毛利:
2 952.21 USD (347 502 pips)
毛利亏损:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
最大连续赢利:
21 (178.79 USD)
最大连续盈利:
263.34 USD (11)
夏普比率:
0.23
交易活动:
90.27%
最大入金加载:
66.98%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
22 小时
采收率:
8.75
长期交易:
178 (43.31%)
短期交易:
233 (56.69%)
利润因子:
1.88
预期回报:
3.37 USD
平均利润:
8.87 USD
平均损失:
-20.11 USD
最大连续失误:
6 (-136.86 USD)
最大连续亏损:
-136.86 USD (6)
每月增长:
44.93%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
158.13 USD (23.13%)
相对跌幅:
结余:
23.13% (158.13 USD)
净值:
53.75% (529.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|93
|XAUUSD
|81
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|35
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|279
|XAUUSD
|271
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|329
|GBPUSD
|266
|GBPCAD
|90
|EURUSD
|75
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|7K
|XAUUSD
|109K
|EURAUD
|-877
|GBPAUD
|8.5K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|712
|EURCAD
|609
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.88 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +178.79 USD
最大连续亏损: -136.86 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月88 USD
22%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
8
98%
411
81%
90%
1.88
3.37
USD
USD
54%
1:500