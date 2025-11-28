- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
411
Negociações com lucro:
333 (81.02%)
Negociações com perda:
78 (18.98%)
Melhor negociação:
61.88 USD
Pior negociação:
-73.99 USD
Lucro bruto:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Perda bruta:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (178.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.34 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
90.27%
Depósito máximo carregado:
66.98%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
8.75
Negociações longas:
178 (43.31%)
Negociações curtas:
233 (56.69%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
3.37 USD
Lucro médio:
8.87 USD
Perda média:
-20.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-136.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.86 USD (6)
Crescimento mensal:
44.93%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
158.13 USD (23.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.13% (158.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.75% (529.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|93
|XAUUSD
|81
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|35
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|279
|XAUUSD
|271
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|329
|GBPUSD
|266
|GBPCAD
|90
|EURUSD
|75
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|7K
|XAUUSD
|109K
|EURAUD
|-877
|GBPAUD
|8.5K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|712
|EURCAD
|609
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +61.88 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +178.79 USD
Máxima perda consecutiva: -136.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|4.50 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
88 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
8
98%
411
81%
90%
1.88
3.37
USD
USD
54%
1:500