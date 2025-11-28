SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Rocketing to the Moon
Christian Talar

Rocketing to the Moon

Christian Talar
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
Exness-MT5Real39
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
411
Negociações com lucro:
333 (81.02%)
Negociações com perda:
78 (18.98%)
Melhor negociação:
61.88 USD
Pior negociação:
-73.99 USD
Lucro bruto:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Perda bruta:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (178.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
263.34 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
90.27%
Depósito máximo carregado:
66.98%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
8.75
Negociações longas:
178 (43.31%)
Negociações curtas:
233 (56.69%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
3.37 USD
Lucro médio:
8.87 USD
Perda média:
-20.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-136.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.86 USD (6)
Crescimento mensal:
44.93%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
158.13 USD (23.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.13% (158.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
53.75% (529.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 93
XAUUSD 81
EURAUD 70
GBPAUD 53
GBPUSD 43
GBPCAD 35
EURUSD 18
AUDCAD 12
EURCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 279
XAUUSD 271
EURAUD 12
GBPAUD 329
GBPUSD 266
GBPCAD 90
EURUSD 75
AUDCAD 34
EURCAD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 7K
XAUUSD 109K
EURAUD -877
GBPAUD 8.5K
GBPUSD 4.9K
GBPCAD 2.2K
EURUSD 1.9K
AUDCAD 712
EURCAD 609
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.88 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +178.79 USD
Máxima perda consecutiva: -136.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
4.50 × 6
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 18:05
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 17:03
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 14:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 07:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Rocketing to the Moon
88 USD por mês
22%
0
0
USD
1.7K
USD
8
98%
411
81%
90%
1.88
3.37
USD
54%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.