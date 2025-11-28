- Wachstum
Trades insgesamt:
411
Gewinntrades:
333 (81.02%)
Verlusttrades:
78 (18.98%)
Bester Trade:
61.88 USD
Schlechtester Trade:
-73.99 USD
Bruttoprofit:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Bruttoverlust:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (178.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
263.34 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
90.27%
Max deposit load:
66.98%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
8.75
Long-Positionen:
178 (43.31%)
Short-Positionen:
233 (56.69%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
3.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-136.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.86 USD (6)
Wachstum pro Monat :
44.93%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
158.13 USD (23.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.13% (158.13 USD)
Kapital:
53.75% (529.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|93
|XAUUSD
|81
|EURAUD
|70
|GBPAUD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCAD
|35
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|279
|XAUUSD
|271
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|329
|GBPUSD
|266
|GBPCAD
|90
|EURUSD
|75
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|27
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|7K
|XAUUSD
|109K
|EURAUD
|-877
|GBPAUD
|8.5K
|GBPUSD
|4.9K
|GBPCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|712
|EURCAD
|609
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +61.88 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +178.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FusionMarkets-Live
|4.50 × 6
Keine Bewertungen
