Christian Talar

Rocketing to the Moon

Christian Talar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 88 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
411
Gewinntrades:
333 (81.02%)
Verlusttrades:
78 (18.98%)
Bester Trade:
61.88 USD
Schlechtester Trade:
-73.99 USD
Bruttoprofit:
2 952.21 USD (347 502 pips)
Bruttoverlust:
-1 568.61 USD (213 912 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (178.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
263.34 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
90.27%
Max deposit load:
66.98%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
8.75
Long-Positionen:
178 (43.31%)
Short-Positionen:
233 (56.69%)
Profit-Faktor:
1.88
Mathematische Gewinnerwartung:
3.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-136.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.86 USD (6)
Wachstum pro Monat :
44.93%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
158.13 USD (23.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.13% (158.13 USD)
Kapital:
53.75% (529.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 93
XAUUSD 81
EURAUD 70
GBPAUD 53
GBPUSD 43
GBPCAD 35
EURUSD 18
AUDCAD 12
EURCAD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 279
XAUUSD 271
EURAUD 12
GBPAUD 329
GBPUSD 266
GBPCAD 90
EURUSD 75
AUDCAD 34
EURCAD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 7K
XAUUSD 109K
EURAUD -877
GBPAUD 8.5K
GBPUSD 4.9K
GBPCAD 2.2K
EURUSD 1.9K
AUDCAD 712
EURCAD 609
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.88 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +178.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
4.50 × 6
Keine Bewertungen
2026.01.19 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.12 18:05
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 17:03
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 15:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 14:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 07:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
