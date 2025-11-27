- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 409
Прибыльных трейдов:
991 (70.33%)
Убыточных трейдов:
418 (29.67%)
Лучший трейд:
61.46 USD
Худший трейд:
-61.04 USD
Общая прибыль:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Общий убыток:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (25.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
5.46%
Макс. загрузка депозита:
64.86%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
889 (63.09%)
Коротких трейдов:
520 (36.91%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-7.13 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-375.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-375.20 USD (13)
Прирост в месяц:
-30.41%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
492.16 USD
Максимальная:
703.36 USD (171.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.31% (500.57 USD)
По эквити:
15.03% (137.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-408
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.46 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +25.32 USD
Макс. убыток в серии: -375.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real28
|7.79 × 426
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
6
98%
1 409
70%
5%
0.86
-0.29
USD
USD
72%
1:200