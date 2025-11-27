СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD con Spread
Julio Miguel Duverge Garcia

GOLD con Spread

Julio Miguel Duverge Garcia
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -68%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 409
Прибыльных трейдов:
991 (70.33%)
Убыточных трейдов:
418 (29.67%)
Лучший трейд:
61.46 USD
Худший трейд:
-61.04 USD
Общая прибыль:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Общий убыток:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (25.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
90.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
5.46%
Макс. загрузка депозита:
64.86%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
889 (63.09%)
Коротких трейдов:
520 (36.91%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.29 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-7.13 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-375.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-375.20 USD (13)
Прирост в месяц:
-30.41%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
492.16 USD
Максимальная:
703.36 USD (171.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
72.31% (500.57 USD)
По эквити:
15.03% (137.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1409
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -408
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.46 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +25.32 USD
Макс. убыток в серии: -375.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real28
7.79 × 426
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 18:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 17:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.