Julio Miguel Duverge Garcia

GOLD con Spread

0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -68%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 409
Transacciones Rentables:
991 (70.33%)
Transacciones Irrentables:
418 (29.67%)
Mejor transacción:
61.46 USD
Peor transacción:
-61.04 USD
Beneficio Bruto:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (25.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
90.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
5.46%
Carga máxima del depósito:
64.86%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
-0.58
Transacciones Largas:
889 (63.09%)
Transacciones Cortas:
520 (36.91%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.29 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-7.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-375.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-375.20 USD (13)
Crecimiento al mes:
-30.41%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
492.16 USD
Máxima:
703.36 USD (171.05%)
Reducción relativa:
De balance:
72.31% (500.57 USD)
De fondos:
15.03% (137.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1409
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -408
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -31K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +61.46 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +25.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -375.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
TitanFX-MT5-01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real28
6.73 × 371
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
No hay comentarios
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 18:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 17:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.