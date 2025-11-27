- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 409
Transacciones Rentables:
991 (70.33%)
Transacciones Irrentables:
418 (29.67%)
Mejor transacción:
61.46 USD
Peor transacción:
-61.04 USD
Beneficio Bruto:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (25.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
90.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
5.46%
Carga máxima del depósito:
64.86%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
5 minutos
Factor de Recuperación:
-0.58
Transacciones Largas:
889 (63.09%)
Transacciones Cortas:
520 (36.91%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.29 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-7.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-375.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-375.20 USD (13)
Crecimiento al mes:
-30.41%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
492.16 USD
Máxima:
703.36 USD (171.05%)
Reducción relativa:
De balance:
72.31% (500.57 USD)
De fondos:
15.03% (137.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-408
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +61.46 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +25.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -375.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real28
|6.73 × 371
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-68%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
6
98%
1 409
70%
5%
0.86
-0.29
USD
USD
72%
1:200