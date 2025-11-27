SinaisSeções
Julio Miguel Duverge Garcia

GOLD con Spread

Julio Miguel Duverge Garcia
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -68%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 409
Negociações com lucro:
991 (70.33%)
Negociações com perda:
418 (29.67%)
Melhor negociação:
61.46 USD
Pior negociação:
-61.04 USD
Lucro bruto:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Perda bruta:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (25.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
90.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
5.46%
Depósito máximo carregado:
64.86%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
889 (63.09%)
Negociações curtas:
520 (36.91%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-7.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-375.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-375.20 USD (13)
Crescimento mensal:
-30.41%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
492.16 USD
Máximo:
703.36 USD (171.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.31% (500.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.03% (137.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1409
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -408
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -31K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +61.46 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +25.32 USD
Máxima perda consecutiva: -375.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
5.20 × 339
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Sem comentários
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 18:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 17:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
