- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 409
Negociações com lucro:
991 (70.33%)
Negociações com perda:
418 (29.67%)
Melhor negociação:
61.46 USD
Pior negociação:
-61.04 USD
Lucro bruto:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Perda bruta:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (25.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
90.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
5.46%
Depósito máximo carregado:
64.86%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.58
Negociações longas:
889 (63.09%)
Negociações curtas:
520 (36.91%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-7.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-375.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-375.20 USD (13)
Crescimento mensal:
-30.41%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
492.16 USD
Máximo:
703.36 USD (171.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
72.31% (500.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.03% (137.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-408
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +61.46 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +25.32 USD
Máxima perda consecutiva: -375.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.20 × 339
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-68%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
6
98%
1 409
70%
5%
0.86
-0.29
USD
USD
72%
1:200