交易:
1 409
盈利交易:
991 (70.33%)
亏损交易:
418 (29.67%)
最好交易:
61.46 USD
最差交易:
-61.04 USD
毛利:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
毛利亏损:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
最大连续赢利:
24 (25.32 USD)
最大连续盈利:
90.89 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
5.46%
最大入金加载:
64.86%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
-0.58
长期交易:
889 (63.09%)
短期交易:
520 (36.91%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.29 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-7.13 USD
最大连续失误:
13 (-375.20 USD)
最大连续亏损:
-375.20 USD (13)
每月增长:
-30.41%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
492.16 USD
最大值:
703.36 USD (171.05%)
相对跌幅:
结余:
72.31% (500.57 USD)
净值:
15.03% (137.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-408
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
最好交易: +61.46 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +25.32 USD
最大连续亏损: -375.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
