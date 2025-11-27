- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 409
利益トレード:
991 (70.33%)
損失トレード:
418 (29.67%)
ベストトレード:
61.46 USD
最悪のトレード:
-61.04 USD
総利益:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
総損失:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
最大連続の勝ち:
24 (25.32 USD)
最大連続利益:
90.89 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
5.46%
最大入金額:
64.86%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
-0.58
長いトレード:
889 (63.09%)
短いトレード:
520 (36.91%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.29 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-7.13 USD
最大連続の負け:
13 (-375.20 USD)
最大連続損失:
-375.20 USD (13)
月間成長:
-30.41%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
492.16 USD
最大の:
703.36 USD (171.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.31% (500.57 USD)
エクイティによる:
15.03% (137.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-408
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.46 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +25.32 USD
最大連続損失: -375.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real28
|5.68 × 348
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-68%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
6
98%
1 409
70%
5%
0.86
-0.29
USD
USD
72%
1:200