シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD con Spread
Julio Miguel Duverge Garcia

GOLD con Spread

Julio Miguel Duverge Garcia
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -68%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 409
利益トレード:
991 (70.33%)
損失トレード:
418 (29.67%)
ベストトレード:
61.46 USD
最悪のトレード:
-61.04 USD
総利益:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
総損失:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
最大連続の勝ち:
24 (25.32 USD)
最大連続利益:
90.89 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
5.46%
最大入金額:
64.86%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
-0.58
長いトレード:
889 (63.09%)
短いトレード:
520 (36.91%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.29 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-7.13 USD
最大連続の負け:
13 (-375.20 USD)
最大連続損失:
-375.20 USD (13)
月間成長:
-30.41%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
492.16 USD
最大の:
703.36 USD (171.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
72.31% (500.57 USD)
エクイティによる:
15.03% (137.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1409
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -408
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +61.46 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +25.32 USD
最大連続損失: -375.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real28
5.68 × 348
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
レビューなし
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 18:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 17:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLD con Spread
30 USD/月
-68%
0
0
USD
788
USD
6
98%
1 409
70%
5%
0.86
-0.29
USD
72%
1:200
コピー

