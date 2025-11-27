- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
164 (62.83%)
Loss Trade:
97 (37.16%)
Best Trade:
61.46 USD
Worst Trade:
-53.09 USD
Profitto lordo:
521.37 USD (187 541 pips)
Perdita lorda:
-651.35 USD (246 739 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (43.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
18.90%
Massimo carico di deposito:
3.91%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
261
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
142 (54.41%)
Short Trade:
119 (45.59%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
3.18 USD
Perdita media:
-6.71 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-167.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.80 USD (5)
Crescita mensile:
-56.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
198.90 USD
Massimale:
286.32 USD (99.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.77% (207.31 USD)
Per equità:
0.10% (1.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-130
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-59K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.46 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.75 USD
Massima perdita consecutiva: -167.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|1.93 × 14
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-56%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
99%
261
62%
19%
0.80
-0.50
USD
USD
61%
1:200