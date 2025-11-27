SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOLD con Spread
Julio Miguel Duverge Garcia

GOLD con Spread

Julio Miguel Duverge Garcia
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -68%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 409
Gewinntrades:
991 (70.33%)
Verlusttrades:
418 (29.67%)
Bester Trade:
61.46 USD
Schlechtester Trade:
-61.04 USD
Bruttoprofit:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Bruttoverlust:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (25.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
5.46%
Max deposit load:
64.86%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
889 (63.09%)
Short-Positionen:
520 (36.91%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-375.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-375.20 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-30.41%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
492.16 USD
Maximaler:
703.36 USD (171.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.31% (500.57 USD)
Kapital:
15.03% (137.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1409
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -408
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.46 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -375.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real28
6.12 × 353
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.30 18:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 18:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 05:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 18:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 17:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD con Spread
30 USD pro Monat
-68%
0
0
USD
788
USD
6
98%
1 409
70%
5%
0.86
-0.29
USD
72%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.