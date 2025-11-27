- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 409
Gewinntrades:
991 (70.33%)
Verlusttrades:
418 (29.67%)
Bester Trade:
61.46 USD
Schlechtester Trade:
-61.04 USD
Bruttoprofit:
2 570.76 USD (1 185 445 pips)
Bruttoverlust:
-2 978.27 USD (1 216 458 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (25.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
90.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
5.46%
Max deposit load:
64.86%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.58
Long-Positionen:
889 (63.09%)
Short-Positionen:
520 (36.91%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-375.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-375.20 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-30.41%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
492.16 USD
Maximaler:
703.36 USD (171.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
72.31% (500.57 USD)
Kapital:
15.03% (137.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1409
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-408
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-31K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +61.46 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -375.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real28
|6.12 × 353
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-68%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
6
98%
1 409
70%
5%
0.86
-0.29
USD
USD
72%
1:200