Сигналы / MetaTrader 5 / Onirok GOLD Scalp
Onirok GOLD Scalp

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
98 (58.68%)
Убыточных трейдов:
69 (41.32%)
Лучший трейд:
104.81 EUR
Худший трейд:
-149.58 EUR
Общая прибыль:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
Общий убыток:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (435.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
435.56 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
56.87%
Макс. загрузка депозита:
48.28%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
167 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.18 EUR
Средняя прибыль:
18.56 EUR
Средний убыток:
-26.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-155.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-383.78 EUR (4)
Прирост в месяц:
-0.30%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.09 EUR
Максимальная:
721.22 EUR (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.79% (721.16 EUR)
По эквити:
5.99% (635.80 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -34
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.81 EUR
Худший трейд: -150 EUR
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +435.56 EUR
Макс. убыток в серии: -155.31 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.