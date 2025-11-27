- Прирост
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
98 (58.68%)
Убыточных трейдов:
69 (41.32%)
Лучший трейд:
104.81 EUR
Худший трейд:
-149.58 EUR
Общая прибыль:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
Общий убыток:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (435.56 EUR)
Макс. прибыль в серии:
435.56 EUR (22)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
56.87%
Макс. загрузка депозита:
48.28%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
167 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.18 EUR
Средняя прибыль:
18.56 EUR
Средний убыток:
-26.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-155.31 EUR)
Макс. убыток в серии:
-383.78 EUR (4)
Прирост в месяц:
-0.30%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.09 EUR
Максимальная:
721.22 EUR (6.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.79% (721.16 EUR)
По эквити:
5.99% (635.80 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
