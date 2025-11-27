Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real 1.00 × 1 RoboForex-ECN 2.77 × 1815 ICMarketsEU-MT5-5 2.80 × 132 Exness-MT5Real23 3.61 × 66 RoboForex-Pro 10.78 × 477 Ava-Real 1-MT5 12.42 × 359 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика