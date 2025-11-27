- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
167
利益トレード:
98 (58.68%)
損失トレード:
69 (41.32%)
ベストトレード:
104.81 EUR
最悪のトレード:
-149.58 EUR
総利益:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
総損失:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
最大連続の勝ち:
22 (435.56 EUR)
最大連続利益:
435.56 EUR (22)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
56.87%
最大入金額:
48.28%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
167 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.18 EUR
平均利益:
18.56 EUR
平均損失:
-26.80 EUR
最大連続の負け:
6 (-155.31 EUR)
最大連続損失:
-383.78 EUR (4)
月間成長:
-0.30%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
106.09 EUR
最大の:
721.22 EUR (6.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.79% (721.16 EUR)
エクイティによる:
5.99% (635.80 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.81 EUR
最悪のトレード: -150 EUR
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +435.56 EUR
最大連続損失: -155.31 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
4
97%
167
58%
57%
0.98
-0.18
EUR
EUR
7%
1:30