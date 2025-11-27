- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
98 (58.68%)
Negociações com perda:
69 (41.32%)
Melhor negociação:
104.81 EUR
Pior negociação:
-149.58 EUR
Lucro bruto:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
Perda bruta:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (435.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
435.56 EUR (22)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
56.87%
Depósito máximo carregado:
48.28%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
167 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.18 EUR
Lucro médio:
18.56 EUR
Perda média:
-26.80 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-155.31 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-383.78 EUR (4)
Crescimento mensal:
-0.30%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.09 EUR
Máximo:
721.22 EUR (6.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.79% (721.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.99% (635.80 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.81 EUR
Pior negociação: -150 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +435.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -155.31 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
4
97%
167
58%
57%
0.98
-0.18
EUR
EUR
7%
1:30