SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Onirok GOLD Scalp
SC SRX

Onirok GOLD Scalp

SC SRX
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
98 (58.68%)
Negociações com perda:
69 (41.32%)
Melhor negociação:
104.81 EUR
Pior negociação:
-149.58 EUR
Lucro bruto:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
Perda bruta:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (435.56 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
435.56 EUR (22)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
56.87%
Depósito máximo carregado:
48.28%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
167 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.18 EUR
Lucro médio:
18.56 EUR
Perda média:
-26.80 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-155.31 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-383.78 EUR (4)
Crescimento mensal:
-0.30%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.09 EUR
Máximo:
721.22 EUR (6.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.79% (721.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.99% (635.80 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -34
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.81 EUR
Pior negociação: -150 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +435.56 EUR
Máxima perda consecutiva: -155.31 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 04:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 03:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Onirok GOLD Scalp
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
10K
EUR
4
97%
167
58%
57%
0.98
-0.18
EUR
7%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.