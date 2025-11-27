- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
30.24 EUR
Worst Trade:
-62.50 EUR
Profitto lordo:
66.99 EUR (7 362 pips)
Perdita lorda:
-169.43 EUR (6 991 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (63.49 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
63.49 EUR (5)
Indice di Sharpe:
-0.29
Attività di trading:
93.71%
Massimo carico di deposito:
20.14%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-7.32 EUR
Profitto medio:
11.17 EUR
Perdita media:
-21.18 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-155.31 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-155.31 EUR (6)
Crescita mensile:
-1.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.44 EUR
Massimale:
165.61 EUR (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.55% (155.84 EUR)
Per equità:
2.10% (211.61 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|371
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.24 EUR
Worst Trade: -63 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +63.49 EUR
Massima perdita consecutiva: -155.31 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
EUR
EUR
1
100%
14
42%
94%
0.39
-7.32
EUR
EUR
2%
1:30