- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
167
盈利交易:
98 (58.68%)
亏损交易:
69 (41.32%)
最好交易:
104.81 EUR
最差交易:
-149.58 EUR
毛利:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
毛利亏损:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
最大连续赢利:
22 (435.56 EUR)
最大连续盈利:
435.56 EUR (22)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
56.87%
最大入金加载:
48.28%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.04
长期交易:
167 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.18 EUR
平均利润:
18.56 EUR
平均损失:
-26.80 EUR
最大连续失误:
6 (-155.31 EUR)
最大连续亏损:
-383.78 EUR (4)
每月增长:
-0.30%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
106.09 EUR
最大值:
721.22 EUR (6.79%)
相对跌幅:
结余:
6.79% (721.16 EUR)
净值:
5.99% (635.80 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.81 EUR
最差交易: -150 EUR
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +435.56 EUR
最大连续亏损: -155.31 EUR
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-0%
0
0
USD
USD
10K
EUR
EUR
4
97%
167
58%
57%
0.98
-0.18
EUR
EUR
7%
1:30