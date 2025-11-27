- Wachstum
Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
98 (58.68%)
Verlusttrades:
69 (41.32%)
Bester Trade:
104.81 EUR
Schlechtester Trade:
-149.58 EUR
Bruttoprofit:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
Bruttoverlust:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (435.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
435.56 EUR (22)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
56.87%
Max deposit load:
48.28%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.04
Long-Positionen:
167 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 EUR
Durchschnittlicher Profit:
18.56 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-26.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-155.31 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-383.78 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
-0.30%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.09 EUR
Maximaler:
721.22 EUR (6.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.79% (721.16 EUR)
Kapital:
5.99% (635.80 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
