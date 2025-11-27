SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Onirok GOLD Scalp
SC SRX

Onirok GOLD Scalp

SC SRX
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
167
Gewinntrades:
98 (58.68%)
Verlusttrades:
69 (41.32%)
Bester Trade:
104.81 EUR
Schlechtester Trade:
-149.58 EUR
Bruttoprofit:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
Bruttoverlust:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (435.56 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
435.56 EUR (22)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
56.87%
Max deposit load:
48.28%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.04
Long-Positionen:
167 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 EUR
Durchschnittlicher Profit:
18.56 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-26.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-155.31 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-383.78 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
-0.30%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.09 EUR
Maximaler:
721.22 EUR (6.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.79% (721.16 EUR)
Kapital:
5.99% (635.80 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -34
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.81 EUR
Schlechtester Trade: -150 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +435.56 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -155.31 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 04:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 03:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 02:45
Share of trading days is too low
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 01:45
Share of trading days is too low
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.27 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Onirok GOLD Scalp
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
10K
EUR
4
97%
167
58%
57%
0.98
-0.18
EUR
7%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.