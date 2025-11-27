- Incremento
Total de Trades:
167
Transacciones Rentables:
98 (58.68%)
Transacciones Irrentables:
69 (41.32%)
Mejor transacción:
104.81 EUR
Peor transacción:
-149.58 EUR
Beneficio Bruto:
1 818.71 EUR (101 309 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 848.90 EUR (81 054 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (435.56 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
435.56 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
56.87%
Carga máxima del depósito:
48.28%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.04
Transacciones Largas:
167 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.18 EUR
Beneficio medio:
18.56 EUR
Pérdidas medias:
-26.80 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-155.31 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-383.78 EUR (4)
Crecimiento al mes:
-0.30%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
106.09 EUR
Máxima:
721.22 EUR (6.79%)
Reducción relativa:
De balance:
6.79% (721.16 EUR)
De fondos:
5.99% (635.80 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +104.81 EUR
Peor transacción: -150 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +435.56 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -155.31 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
