Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
556
Прибыльных трейдов:
310 (55.75%)
Убыточных трейдов:
246 (44.24%)
Лучший трейд:
269.76 USD
Худший трейд:
-320.12 USD
Общая прибыль:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Общий убыток:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (2 410.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 410.49 USD (99)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
22.43%
Макс. загрузка депозита:
120.12%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
456 (82.01%)
Коротких трейдов:
100 (17.99%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
22.16 USD
Средний убыток:
-21.35 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-526.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-709.28 USD (17)
Прирост в месяц:
-61.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.88 USD
Максимальная:
1 843.70 USD (49.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.34% (1 843.70 USD)
По эквити:
44.86% (209.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-34
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +269.76 USD
Худший трейд: -320 USD
Макс. серия выигрышей: 99
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +2 410.49 USD
Макс. убыток в серии: -526.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Нет отзывов
