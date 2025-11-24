СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Student Project Abah
Andree Joeventus

Student Project Abah

Andree Joeventus
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2025 -38%
VantageInternational-Live 3
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
556
Прибыльных трейдов:
310 (55.75%)
Убыточных трейдов:
246 (44.24%)
Лучший трейд:
269.76 USD
Худший трейд:
-320.12 USD
Общая прибыль:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Общий убыток:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (2 410.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 410.49 USD (99)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
22.43%
Макс. загрузка депозита:
120.12%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
456 (82.01%)
Коротких трейдов:
100 (17.99%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
2.91 USD
Средняя прибыль:
22.16 USD
Средний убыток:
-21.35 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-526.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-709.28 USD (17)
Прирост в месяц:
-61.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.88 USD
Максимальная:
1 843.70 USD (49.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.34% (1 843.70 USD)
По эквити:
44.86% (209.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 554
EURUSD 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 17
GBPUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 62K
EURUSD 172
GBPUSD -34
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +269.76 USD
Худший трейд: -320 USD
Макс. серия выигрышей: 99
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +2 410.49 USD
Макс. убыток в серии: -526.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Student Project Abah
150 USD в месяц
-38%
0
0
USD
637
USD
8
0%
556
55%
22%
1.30
2.91
USD
79%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.