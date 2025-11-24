SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Student Project Abah
Andree Joeventus

Student Project Abah

Andree Joeventus
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -38%
VantageInternational-Live 3
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
556
Gewinntrades:
310 (55.75%)
Verlusttrades:
246 (44.24%)
Bester Trade:
269.76 USD
Schlechtester Trade:
-320.12 USD
Bruttoprofit:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Bruttoverlust:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
99 (2 410.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 410.49 USD (99)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
22.43%
Max deposit load:
120.12%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
456 (82.01%)
Short-Positionen:
100 (17.99%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-526.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-709.28 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-61.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.88 USD
Maximaler:
1 843.70 USD (49.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.34% (1 843.70 USD)
Kapital:
44.86% (209.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 554
EURUSD 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 17
GBPUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
EURUSD 172
GBPUSD -34
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +269.76 USD
Schlechtester Trade: -320 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 99
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 410.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -526.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 00:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 08:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 02:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 13:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
