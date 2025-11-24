- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
556
Gewinntrades:
310 (55.75%)
Verlusttrades:
246 (44.24%)
Bester Trade:
269.76 USD
Schlechtester Trade:
-320.12 USD
Bruttoprofit:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Bruttoverlust:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
99 (2 410.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 410.49 USD (99)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
22.43%
Max deposit load:
120.12%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
456 (82.01%)
Short-Positionen:
100 (17.99%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
2.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-526.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-709.28 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-61.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.88 USD
Maximaler:
1 843.70 USD (49.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.34% (1 843.70 USD)
Kapital:
44.86% (209.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-34
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +269.76 USD
Schlechtester Trade: -320 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 99
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 410.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -526.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
150 USD pro Monat
-38%
0
0
USD
USD
637
USD
USD
8
0%
556
55%
22%
1.30
2.91
USD
USD
79%
1:200