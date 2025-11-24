- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
556
盈利交易:
310 (55.75%)
亏损交易:
246 (44.24%)
最好交易:
269.76 USD
最差交易:
-320.12 USD
毛利:
6 870.50 USD (279 047 pips)
毛利亏损:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
最大连续赢利:
99 (2 410.49 USD)
最大连续盈利:
2 410.49 USD (99)
夏普比率:
0.14
交易活动:
22.43%
最大入金加载:
120.12%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.88
长期交易:
456 (82.01%)
短期交易:
100 (17.99%)
利润因子:
1.31
预期回报:
2.91 USD
平均利润:
22.16 USD
平均损失:
-21.35 USD
最大连续失误:
27 (-526.20 USD)
最大连续亏损:
-709.28 USD (17)
每月增长:
-61.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
59.88 USD
最大值:
1 843.70 USD (49.86%)
相对跌幅:
结余:
79.34% (1 843.70 USD)
净值:
44.86% (209.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-34
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +269.76 USD
最差交易: -320 USD
最大连续赢利: 99
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +2 410.49 USD
最大连续亏损: -526.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
