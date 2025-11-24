- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
556
Negociações com lucro:
310 (55.75%)
Negociações com perda:
246 (44.24%)
Melhor negociação:
269.76 USD
Pior negociação:
-320.12 USD
Lucro bruto:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Perda bruta:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
99 (2 410.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 410.49 USD (99)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
22.43%
Depósito máximo carregado:
120.12%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
456 (82.01%)
Negociações curtas:
100 (17.99%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
22.16 USD
Perda média:
-21.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-526.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-709.28 USD (17)
Crescimento mensal:
-61.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.88 USD
Máximo:
1 843.70 USD (49.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.34% (1 843.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.86% (209.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-34
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +269.76 USD
Pior negociação: -320 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 99
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +2 410.49 USD
Máxima perda consecutiva: -526.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
150 USD por mês
-38%
0
0
USD
USD
637
USD
USD
8
0%
556
55%
22%
1.30
2.91
USD
USD
79%
1:200