Andree Joeventus

Student Project Abah

Andree Joeventus
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD por mês
crescimento desde 2025 -38%
VantageInternational-Live 3
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
556
Negociações com lucro:
310 (55.75%)
Negociações com perda:
246 (44.24%)
Melhor negociação:
269.76 USD
Pior negociação:
-320.12 USD
Lucro bruto:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Perda bruta:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
99 (2 410.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 410.49 USD (99)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
22.43%
Depósito máximo carregado:
120.12%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
456 (82.01%)
Negociações curtas:
100 (17.99%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
2.91 USD
Lucro médio:
22.16 USD
Perda média:
-21.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-526.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-709.28 USD (17)
Crescimento mensal:
-61.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.88 USD
Máximo:
1 843.70 USD (49.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.34% (1 843.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.86% (209.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 554
EURUSD 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 17
GBPUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 62K
EURUSD 172
GBPUSD -34
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +269.76 USD
Pior negociação: -320 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 99
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +2 410.49 USD
Máxima perda consecutiva: -526.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
Sem comentários
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 00:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 08:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 02:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 13:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
