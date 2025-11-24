- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
556
Transacciones Rentables:
310 (55.75%)
Transacciones Irrentables:
246 (44.24%)
Mejor transacción:
269.76 USD
Peor transacción:
-320.12 USD
Beneficio Bruto:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
99 (2 410.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 410.49 USD (99)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
22.43%
Carga máxima del depósito:
120.12%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
456 (82.01%)
Transacciones Cortas:
100 (17.99%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
2.91 USD
Beneficio medio:
22.16 USD
Pérdidas medias:
-21.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-526.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-709.28 USD (17)
Crecimiento al mes:
-61.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
59.88 USD
Máxima:
1 843.70 USD (49.86%)
Reducción relativa:
De balance:
79.34% (1 843.70 USD)
De fondos:
44.86% (209.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-34
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +269.76 USD
Peor transacción: -320 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 99
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +2 410.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -526.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
150 USD al mes
-38%
0
0
USD
USD
637
USD
USD
8
0%
556
55%
22%
1.30
2.91
USD
USD
79%
1:200