Andree Joeventus

Student Project Abah

Andree Joeventus
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD al mes
incremento desde 2025 -38%
VantageInternational-Live 3
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
556
Transacciones Rentables:
310 (55.75%)
Transacciones Irrentables:
246 (44.24%)
Mejor transacción:
269.76 USD
Peor transacción:
-320.12 USD
Beneficio Bruto:
6 870.50 USD (279 047 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
99 (2 410.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 410.49 USD (99)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
22.43%
Carga máxima del depósito:
120.12%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
456 (82.01%)
Transacciones Cortas:
100 (17.99%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
2.91 USD
Beneficio medio:
22.16 USD
Pérdidas medias:
-21.35 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-526.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-709.28 USD (17)
Crecimiento al mes:
-61.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
59.88 USD
Máxima:
1 843.70 USD (49.86%)
Reducción relativa:
De balance:
79.34% (1 843.70 USD)
De fondos:
44.86% (209.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 554
EURUSD 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
EURUSD 17
GBPUSD -7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 62K
EURUSD 172
GBPUSD -34
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +269.76 USD
Peor transacción: -320 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 99
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +2 410.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -526.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
2.91 × 358
Bybit-Live
4.25 × 20
Exness-MT5Real31
12.17 × 12
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Exness-MT5Real27
20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
26.00 × 1
No hay comentarios
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 02:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 00:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 16:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 08:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 02:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 13:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 13:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 08:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.