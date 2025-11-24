- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
556
利益トレード:
310 (55.75%)
損失トレード:
246 (44.24%)
ベストトレード:
269.76 USD
最悪のトレード:
-320.12 USD
総利益:
6 870.50 USD (279 047 pips)
総損失:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
最大連続の勝ち:
99 (2 410.49 USD)
最大連続利益:
2 410.49 USD (99)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
22.43%
最大入金額:
120.12%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
456 (82.01%)
短いトレード:
100 (17.99%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
2.91 USD
平均利益:
22.16 USD
平均損失:
-21.35 USD
最大連続の負け:
27 (-526.20 USD)
最大連続損失:
-709.28 USD (17)
月間成長:
-61.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.88 USD
最大の:
1 843.70 USD (49.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.34% (1 843.70 USD)
エクイティによる:
44.86% (209.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-34
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +269.76 USD
最悪のトレード: -320 USD
最大連続の勝ち: 99
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +2 410.49 USD
最大連続損失: -526.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
|
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
|
Bybit-Live
|4.25 × 20
|
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
-38%
0
0
USD
USD
637
USD
USD
8
0%
556
55%
22%
1.30
2.91
USD
USD
79%
1:200