- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
556
이익 거래:
310 (55.75%)
손실 거래:
246 (44.24%)
최고의 거래:
269.76 USD
최악의 거래:
-320.12 USD
총 수익:
6 870.50 USD (279 047 pips)
총 손실:
-5 253.09 USD (217 299 pips)
연속 최대 이익:
99 (2 410.49 USD)
연속 최대 이익:
2 410.49 USD (99)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
22.43%
최대 입금량:
120.12%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.88
롱(주식매수):
456 (82.01%)
숏(주식차입매도):
100 (17.99%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
22.16 USD
평균 손실:
-21.35 USD
연속 최대 손실:
27 (-526.20 USD)
연속 최대 손실:
-709.28 USD (17)
월별 성장률:
-61.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.88 USD
최대한의:
1 843.70 USD (49.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.34% (1 843.70 USD)
자본금별:
44.86% (209.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|554
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|-7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|172
|GBPUSD
|-34
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +269.76 USD
최악의 거래: -320 USD
연속 최대 이익: 99
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +2 410.49 USD
연속 최대 손실: -526.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
ADNBrokerCFD-Server
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
|2.50 × 62
VantageInternational-Live 7
|2.91 × 358
Bybit-Live
|4.25 × 20
Exness-MT5Real31
|12.17 × 12
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
Exness-MT5Real27
|20.20 × 5
VantageInternational-Live 10
|26.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 150 USD
-38%
0
0
USD
USD
637
USD
USD
8
0%
556
55%
22%
1.30
2.91
USD
USD
79%
1:200