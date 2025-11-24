- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
241
Прибыльных трейдов:
144 (59.75%)
Убыточных трейдов:
97 (40.25%)
Лучший трейд:
175.00 USD
Худший трейд:
-298.50 USD
Общая прибыль:
1 662.62 USD (21 264 pips)
Общий убыток:
-4 178.94 USD (51 570 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (252.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
252.46 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
5.68%
Макс. загрузка депозита:
13.94%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
148 (61.41%)
Коротких трейдов:
93 (38.59%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-10.44 USD
Средняя прибыль:
11.55 USD
Средний убыток:
-43.08 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-99.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-581.50 USD (2)
Прирост в месяц:
-5.03%
Алготрейдинг:
47%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 516.32 USD
Максимальная:
2 617.22 USD (5.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.22% (2 617.22 USD)
По эквити:
0.85% (414.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +175.00 USD
Худший трейд: -299 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +252.46 USD
Макс. убыток в серии: -99.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedTraderMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
vps8
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
USD
47K
USD
USD
5
47%
241
59%
6%
0.39
-10.44
USD
USD
5%
1:100