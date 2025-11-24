- Crescimento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
144 (59.75%)
Negociações com perda:
97 (40.25%)
Melhor negociação:
175.00 USD
Pior negociação:
-298.50 USD
Lucro bruto:
1 662.62 USD (21 264 pips)
Perda bruta:
-4 178.94 USD (51 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (252.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
252.46 USD (40)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
5.68%
Depósito máximo carregado:
13.94%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
148 (61.41%)
Negociações curtas:
93 (38.59%)
Fator de lucro:
0.40
Valor esperado:
-10.44 USD
Lucro médio:
11.55 USD
Perda média:
-43.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-99.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-581.50 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.03%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 516.32 USD
Máximo:
2 617.22 USD (5.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.22% (2 617.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.85% (414.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|241
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +175.00 USD
Pior negociação: -299 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +252.46 USD
Máxima perda consecutiva: -99.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedTraderMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
vps8
