Semiu Kilaso

FTM Funded

Semiu Kilaso
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -5%
FundedTraderMarkets-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
241
Negociações com lucro:
144 (59.75%)
Negociações com perda:
97 (40.25%)
Melhor negociação:
175.00 USD
Pior negociação:
-298.50 USD
Lucro bruto:
1 662.62 USD (21 264 pips)
Perda bruta:
-4 178.94 USD (51 570 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (252.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
252.46 USD (40)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
5.68%
Depósito máximo carregado:
13.94%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
148 (61.41%)
Negociações curtas:
93 (38.59%)
Fator de lucro:
0.40
Valor esperado:
-10.44 USD
Lucro médio:
11.55 USD
Perda média:
-43.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-99.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-581.50 USD (2)
Crescimento mensal:
-5.03%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 516.32 USD
Máximo:
2 617.22 USD (5.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.22% (2 617.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.85% (414.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -2.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -30K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +175.00 USD
Pior negociação: -299 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +252.46 USD
Máxima perda consecutiva: -99.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedTraderMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

