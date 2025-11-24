- 成长
交易:
241
盈利交易:
144 (59.75%)
亏损交易:
97 (40.25%)
最好交易:
175.00 USD
最差交易:
-298.50 USD
毛利:
1 662.62 USD (21 264 pips)
毛利亏损:
-4 178.94 USD (51 570 pips)
最大连续赢利:
40 (252.46 USD)
最大连续盈利:
252.46 USD (40)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
5.68%
最大入金加载:
13.94%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
67
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
-0.96
长期交易:
148 (61.41%)
短期交易:
93 (38.59%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-10.44 USD
平均利润:
11.55 USD
平均损失:
-43.08 USD
最大连续失误:
13 (-99.48 USD)
最大连续亏损:
-581.50 USD (2)
每月增长:
-5.03%
算法交易:
47%
结余跌幅:
绝对:
2 516.32 USD
最大值:
2 617.22 USD (5.22%)
相对跌幅:
结余:
5.22% (2 617.22 USD)
净值:
0.85% (414.62 USD)
|XAUUSD
|241
|
|
|
|XAUUSD
|-2.5K
|
|
|
|XAUUSD
|-30K
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +175.00 USD
最差交易: -299 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +252.46 USD
最大连续亏损: -99.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FundedTraderMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
vps8
没有评论
