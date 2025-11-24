- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
241
利益トレード:
144 (59.75%)
損失トレード:
97 (40.25%)
ベストトレード:
175.00 USD
最悪のトレード:
-298.50 USD
総利益:
1 662.62 USD (21 264 pips)
総損失:
-4 178.94 USD (51 570 pips)
最大連続の勝ち:
40 (252.46 USD)
最大連続利益:
252.46 USD (40)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
5.68%
最大入金額:
13.94%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
148 (61.41%)
短いトレード:
93 (38.59%)
プロフィットファクター:
0.40
期待されたペイオフ:
-10.44 USD
平均利益:
11.55 USD
平均損失:
-43.08 USD
最大連続の負け:
13 (-99.48 USD)
最大連続損失:
-581.50 USD (2)
月間成長:
-5.03%
アルゴリズム取引:
47%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 516.32 USD
最大の:
2 617.22 USD (5.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.22% (2 617.22 USD)
エクイティによる:
0.85% (414.62 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +175.00 USD
最悪のトレード: -299 USD
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +252.46 USD
最大連続損失: -99.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FundedTraderMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
