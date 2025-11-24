SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FTM Funded
Semiu Kilaso

FTM Funded

Semiu Kilaso
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -5%
FundedTraderMarkets-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
241
Transacciones Rentables:
144 (59.75%)
Transacciones Irrentables:
97 (40.25%)
Mejor transacción:
175.00 USD
Peor transacción:
-298.50 USD
Beneficio Bruto:
1 662.62 USD (21 264 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 178.94 USD (51 570 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (252.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
252.46 USD (40)
Ratio de Sharpe:
-0.19
Actividad comercial:
5.68%
Carga máxima del depósito:
13.94%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
148 (61.41%)
Transacciones Cortas:
93 (38.59%)
Factor de Beneficio:
0.40
Beneficio Esperado:
-10.44 USD
Beneficio medio:
11.55 USD
Pérdidas medias:
-43.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-99.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-581.50 USD (2)
Crecimiento al mes:
-5.03%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 516.32 USD
Máxima:
2 617.22 USD (5.22%)
Reducción relativa:
De balance:
5.22% (2 617.22 USD)
De fondos:
0.85% (414.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -2.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -30K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +175.00 USD
Peor transacción: -299 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +252.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -99.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FundedTraderMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

vps8
No hay comentarios
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 14:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 23:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 14:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 13:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 13:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 13:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 02:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FTM Funded
30 USD al mes
-5%
0
0
USD
47K
USD
5
47%
241
59%
6%
0.39
-10.44
USD
5%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.