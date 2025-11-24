SignaleKategorien
Semiu Kilaso

FTM Funded

Semiu Kilaso
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -5%
FundedTraderMarkets-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
241
Gewinntrades:
144 (59.75%)
Verlusttrades:
97 (40.25%)
Bester Trade:
175.00 USD
Schlechtester Trade:
-298.50 USD
Bruttoprofit:
1 662.62 USD (21 264 pips)
Bruttoverlust:
-4 178.94 USD (51 570 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (252.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
252.46 USD (40)
Sharpe Ratio:
-0.19
Trading-Aktivität:
5.68%
Max deposit load:
13.94%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
67
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.96
Long-Positionen:
148 (61.41%)
Short-Positionen:
93 (38.59%)
Profit-Faktor:
0.40
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-99.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-581.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-5.03%
Algo-Trading:
47%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 516.32 USD
Maximaler:
2 617.22 USD (5.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.22% (2 617.22 USD)
Kapital:
0.85% (414.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 241
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -2.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -30K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +175.00 USD
Schlechtester Trade: -299 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 40
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +252.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.48 USD

vps8
Keine Bewertungen
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 14:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 23:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 14:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 13:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 13:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 13:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 02:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
