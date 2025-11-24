시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / FTM Funded
Semiu Kilaso

FTM Funded

Semiu Kilaso
0 리뷰
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -5%
FundedTraderMarkets-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
465
이익 거래:
291 (62.58%)
손실 거래:
174 (37.42%)
최고의 거래:
175.00 USD
최악의 거래:
-298.50 USD
총 수익:
2 237.15 USD (33 295 pips)
총 손실:
-4 871.49 USD (64 143 pips)
연속 최대 이익:
40 (252.46 USD)
연속 최대 이익:
252.46 USD (40)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
5.68%
최대 입금량:
13.94%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
224
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
276 (59.35%)
숏(주식차입매도):
189 (40.65%)
수익 요인:
0.46
기대수익:
-5.67 USD
평균 이익:
7.69 USD
평균 손실:
-28.00 USD
연속 최대 손실:
13 (-99.48 USD)
연속 최대 손실:
-581.50 USD (2)
월별 성장률:
-3.02%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 685.59 USD
최대한의:
2 786.49 USD (5.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.56% (2 785.39 USD)
자본금별:
0.85% (414.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 465
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -2.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -31K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +175.00 USD
최악의 거래: -299 USD
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +252.46 USD
연속 최대 손실: -99.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedTraderMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

vps8
리뷰 없음
2026.01.06 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 00:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 14:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 23:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.24 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
