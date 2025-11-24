- 자본
- 축소
트레이드:
465
이익 거래:
291 (62.58%)
손실 거래:
174 (37.42%)
최고의 거래:
175.00 USD
최악의 거래:
-298.50 USD
총 수익:
2 237.15 USD (33 295 pips)
총 손실:
-4 871.49 USD (64 143 pips)
연속 최대 이익:
40 (252.46 USD)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
5.68%
최대 입금량:
13.94%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
224
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
-0.95
롱(주식매수):
276 (59.35%)
숏(주식차입매도):
189 (40.65%)
수익 요인:
0.46
기대수익:
-5.67 USD
평균 이익:
7.69 USD
평균 손실:
-28.00 USD
연속 최대 손실:
13 (-99.48 USD)
월별 성장률:
-3.02%
Algo 트레이딩:
72%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 685.59 USD
최대한의:
2 786.49 USD (5.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.56% (2 785.39 USD)
자본금별:
0.85% (414.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|465
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-2.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-31K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedTraderMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
vps8
