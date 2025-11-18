- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
9 (81.81%)
Убыточных трейдов:
2 (18.18%)
Лучший трейд:
86.30 USD
Худший трейд:
-104.00 USD
Общая прибыль:
414.83 USD (41 480 pips)
Общий убыток:
-207.16 USD (20 716 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (212.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
212.05 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
59.63%
Макс. загрузка депозита:
0.50%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
18.88 USD
Средняя прибыль:
46.09 USD
Средний убыток:
-103.58 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-104.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.00 USD (1)
Прирост в месяц:
4.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
188.88 USD (5.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.26% (188.88 USD)
По эквити:
5.14% (285.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +86.30 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +212.05 USD
Макс. убыток в серии: -104.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Target Profit 5 - 15% /month
Semi Swing Gold Trade Only (M30 - H1 Time Frame)
Minimum Equity = 5,000$
Max DD -50%
Long Term Copy Trade
To get max profit member should follow this CT for 1 year ahead
Trading Never MC
Нет отзывов
