Negociações:
11
Negociações com lucro:
9 (81.81%)
Negociações com perda:
2 (18.18%)
Melhor negociação:
86.30 USD
Pior negociação:
-104.00 USD
Lucro bruto:
414.83 USD (41 480 pips)
Perda bruta:
-207.16 USD (20 716 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (212.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
212.05 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
61.48%
Depósito máximo carregado:
0.26%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
18.88 USD
Lucro médio:
46.09 USD
Perda média:
-103.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-104.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.00 USD (1)
Crescimento mensal:
4.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
188.88 USD (5.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.26% (188.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.36% (194.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +86.30 USD
Pior negociação: -104 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +212.05 USD
Máxima perda consecutiva: -104.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Target Profit 5 - 15% /month
Semi Swing Gold Trade Only (M30 - H1 Time Frame)
Minimum Equity = 5,000$
Max DD -50%
Long Term Copy Trade
To get max profit member should follow this CT for 1 year ahead
Trading Never MC
Sem comentários
