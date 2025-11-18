- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
9 (81.81%)
Transacciones Irrentables:
2 (18.18%)
Mejor transacción:
86.30 USD
Peor transacción:
-104.00 USD
Beneficio Bruto:
414.83 USD (41 480 pips)
Pérdidas Brutas:
-207.16 USD (20 716 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (212.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
212.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
61.48%
Carga máxima del depósito:
0.26%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.10
Transacciones Largas:
9 (81.82%)
Transacciones Cortas:
2 (18.18%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
18.88 USD
Beneficio medio:
46.09 USD
Pérdidas medias:
-103.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-104.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
188.88 USD (5.67%)
Reducción relativa:
De balance:
3.26% (188.88 USD)
De fondos:
3.36% (194.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +86.30 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +212.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -104.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Target Profit 5 - 15% /month
Semi Swing Gold Trade Only (M30 - H1 Time Frame)
Minimum Equity = 5,000$
Max DD -50%
Long Term Copy Trade
To get max profit member should follow this CT for 1 year ahead
Trading Never MC
No hay comentarios
